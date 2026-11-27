Сили оборони в ніч на 27 листопада у взаємодії з повстанським рухом на території рф "Черная Искра", уразили "Єфремовський завод синтетичного каучуку", задіяний у виробництві твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет "Іскандер", повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Синтетичний каучук – основа твердого ракетного палива. Він зв'язує окисник і металевий порошок в один міцний заряд, який не тріскається і рівно горить у двигуні ракети. Без нього "Іскандер" лишається металом на складі. Саме цими ракетами армія рф б'є по українських містах, енергетиці та цивільних об'єктах. Тож кожен удар по Єфремову – це менше балістики, яка може полетіти на Україну. Масштаби завданих збитків уточнюються", – пояснили в Генштабі.

Крім того, було підтверджено результати ураження 23 листопада Новошахтинського НПЗ у Ростовській області – заводу, здатного переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік. Там знищено 20 горизонтальних резервуарів і пошкоджено ще 21 горизонтальний та 11 вертикальних, а також ділянку трубопроводу.

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу російського агресора та примушення рф до припинення збройної агресії проти України", – наголосили в Генштабі.