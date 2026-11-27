Російський дрон атакував АЗС у Київському районі Харкова, є постраждалий, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Надійшла інформація про одного пораненого на автозаправці", – написав Терехов у телеграм-каналі.
Російський дрон атакував АЗС у Київському районі Харкова, є постраждалий, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Надійшла інформація про одного пораненого на автозаправці", – написав Терехов у телеграм-каналі.
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