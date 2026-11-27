Завершити будівництво основних конструкцій станцій метро "Мостицька" та "Варшавська" Сирецько-Печерської (М3, "зеленої") лінії Київського метрополітену планується у 2027 році, як і раніше, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації в п'ятницю.

"Ці плани лишаються незмінними. Наразі роботи на будівельних майданчиках тривають", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на просп.Європейського Союзу завершують перенесення інженерних комунікацій: водопровідних і теплових мереж, газопроводів, кабельних ліній та мереж зв'язку. Також облаштовують дощову каналізацію і системи водовідведення.

"На ділянках, де перенесення комунікацій уже завершили, відновлюють проїжджу частину та тротуари. Роботи виконують у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити рух транспорту просп. Європейського Союзу", – розповіли в КМДА.

Зазначається, що загалом будівництво метро на Виноградар передбачає три черги: перша – будівництво станцій "Мостицька" та "Варшавська", друга – ще однієї станції з відгалуженням, третя – станції метро та електродепо. "Усі три черги включені до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Києва. Тому зазначений у ньому термін реалізації до 2035 року стосується всього проєкту, а не лише двох станцій, які споруджують нині. Під час планування робіт також враховують безпекові та економічні умови, пов'язані з повномасштабною війною", – наголосили в міськадміністрації.

Як повідомлялося, 9 грудня 2023 року на підставі постанови Північного апеляційного господарського суду у справі №910/13227/22 КП "Київський метрополітен" відмовилось від договору з АТ "Київметробуд" у зв'язку з низькими темпами виконанням будівельних робіт метро на Виноградар, що унеможливлювало їх завершення у визначений умовами договору строк. У 2024 році на підставі звернення КП "Київський метрополітен" до Господарського суду з позовами до АТ "Київметробуд" про стягнення частини невикористаного авансу та про стягнення штрафних санкцій було відкрито провадження від 14.05.2024 №910/5779/24.

В серпні 2024 року комунальне підприємство "Київський метрополітен" уклало договір на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в напрямку житлового масиву Виноградар. Переможцем тендеру стало ТОВ "Група компаній Автострада". Термін виконання робіт було встановлено в 30 місяців, їхня вартість – 13 млрд 785 млн грн. Закупівлю проведено на електронній платформі публічних закупівель Prozorro. "Автострада" відновила будівництво метро у листопаді 2024.

В грудні 2025 року мер Києва Віталій Кличко повідомив, що завершення будівельних робіт на майбутній станції з робочою назвою "Мостицька" "в основних конструкціях" передбачене в 2026 році.

На початку жовтня 2026 року засновник та СЕО компанії Autostrada Максим Шкіль повідомив, що компанія продовжує усі роботи на об'єктах згідно із затвердженими графіками, заборгованість перед працівниками відсутні.

Він додав, що компанія розуміє складну ситуацію з державними фінансами і розраховує на те, що після надходження міжнародної фінансової допомоги держава виконає свої зобов'язання перед галуззю за уже виконані роботи. "Попри борг держави перед компанією понад 15 млрд грн ситуація в компанії контрольована, всі заробітні плати виплачуються вчасно, заборгованості перед працівниками відсутні. Найбільшим пріоритетом є забезпечити компанію роботою та зберегти сильну професійну команду, яку ми будували роками. Розраховуємо, що держава виконає свої фінансові зобов'язання за вже виконані компанією роботи після надходження міжнародної фінансової допомоги", – наголосив СЕО у зверненні до працівників компанії.