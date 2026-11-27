Кабінет міністрів України передбачив, що після скасування воєнного стану та передачі військовополонених табори будуть продовжувати виконувати функції установ виконання покарань.

Згідно з постановою №1474 від 25 листопада, уряд передбачив, що у разі припинення чи скасування в Україні воєнного стану табори для тримання військовополонених будуть продовжувати виконувати функції установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби після завершення передачі військовополонених під владу іншої держави.

Водночас, дільниці для тримання військовополонених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах припинять своє функціонування після скасування воєнного стану.

Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну №413 від 5 квітня 2022 року "Про затвердження Порядку тримання військовополонених".