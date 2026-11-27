Кабінет міністрів спрямував 495,8 млн грн на закупівлю мобільних укриттів для пунктів пропуску, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Росія системно атакує прикордонну інфраструктуру, через яку щодня рухаються люди й транспорт. Важливо, щоб під час атаки могли сховатися і ті, хто перетинає кордон, і працівники", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він зазначив, що закупівлі будуть проводити обласні служби відновлення в Одеській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях.