За доказовою базою Служби безпеки України 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ викрила у травні 2024 року. Засуджений збирав розвіддані для підготовки серії терактів у Запоріжжі, повідомляє пресслужба СБУ.

"Як з'ясувало розслідування, зловмисник мав відстежувати авто Сил оборони та передавати куратору ці дані. Встановлено, що російська спецслужба планувала організувати вибухи у різних частинах обласного центру, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку у прифронтовому місті. Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум і затримала зловмисника, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об'єкта", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За матеріалами справи, завдання рашистів виконував завербований ФСБ охоронець місцевої енергокомпанії. Щоб залучити чоловіка до співпраці, російська спецслужба задіяла його доньку, яка проживає у Москві. Після вербування агент почав фіксувати місця паркування військових авто у Запоріжжі.

Під час затримання у зловмисника вилучили смартфон, який він використовував для контактів з ФСБ.

За матеріалами СБУ суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).