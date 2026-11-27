Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, і повідомив про внесення коректив у план далекобійних операцій України проти РФ, для посилення впливу на російські воєнні виробництва та окремі економічні процеси.

"Була також детальна розмова з ГУР, Міністерством оборони, військовими та СБУ щодо наших далекобійних відповідей на російський терор. Внесли деякі корективи у план операцій – має бути досягнуте більш відчутне гальмування російських воєнних виробництв і визначених економічних процесів", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Також президент окремо обговорив спецслужбами та Міністерством закордонних справ додаткові заходи для координації з партнерами у необхідних операціях в нейтральних водах за межами України.