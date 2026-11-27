Уряд спільно з міською владою напрацьовує систему безоплатного користування визначеними автобусними маршрутами в Києві на випадок зупинки роботи інших видів громадського транспорту, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Урядовці разом з міською владою напрацьовують систему, яка дозволить людям в Києві гарантовано і безоплатно користуватися визначеними автобусними маршрутами за умов зупинки роботи інших видів транспорту", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Президент повідомив, на Ставці доповідали військові, представники розвідки, урядовці та мер столиці Віталій Кличко.

За словами Зеленського, були розроблені конкретні алгоритми роботи громадського транспорту та загалом логістики в Києві на випадок значного погіршення ситуації через російські удари.

"Важливо, щоб у людей та підприємств в столиці була можливість за будь-яких обставин користуватися транспортом, працювати, вчитись і максимально зберігати можливості бути в місті", – зазначив він.

Також президент повідомив, що Кличко та представники уряду доповідали по захисту визначених інфраструктурних об’єктів у столиці та будівництву альтернатив. Президент наголосив на необхідності максимально прискорити всю цю роботу.