Ще дев'ятьох дітей та вихованку Олешківського дитячого будинку-інтернату вдалося повернути в Україну з тимчасово окупованих територій та Росії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні в Україну повертаються діти з тимчасово окупованих територій України, а також із Росії. Дев'ять діток, бабуся, яка супроводжує онука, та Анастасія – вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки. Це діти з тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя, Криму. Валерія, Марта, Микола, Руслан, Софія, Давид, Олексій, Олександр і наймолодший – Артем, йому лише вісім років. Всі вони отримають необхідну допомогу", – написав Зеленський у Facebook у п'ятницю.

Глава держави подякував першій леді США Меланії Трамп за допомогу та посередництво, а також омбудсману, його команді, учасникам ініціативи Bring Kids Back UA та партнерам у форматі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

"Вже повернуто 2875 дітей. Пам'ятаємо про кожного й кожну. Робимо все, щоб знайти їх та повернути до рідних і близьких", – наголосив президент.

Як повідомлялося, у середу перша леді США Меланія Трамп успішно сприяла сьомому за рахунком возз'єднанню дев'ятьох українських та російських дітей із їхніми сім'ями, довівши загальну кількість повернутих завдяки її гуманітарним зусиллям дітей до 43.