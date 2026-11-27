Задля збереження парламентсько-президентської форми правління держави в умовах тривалої війни потрібне неухильне дотримання інституційного балансу, зазначає суддя Конституційного суду України (КСУ) Віктор Городовенко.

"Статус Верховного Головнокомандувача надає інструменти для оперативного управління обороною держави та відсічі агресії, але він не наділяє Президента повноваженнями підміняти собою законодавчу владу, уряд чи судові інституції", – розказав Городовенко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" напередодні завершення свого 9-річного строку повноважень як судді КСУ.

Він наголосив: "Щодо того, як зберегти парламентсько-президентську форму правління в умовах тривалої війни, відповідь проста: неухильне дотримання інституційного балансу".

За словами судді, воєнний стан об'єктивно вимагає швидких рішень і певної концентрації управлінських зусиль. "Але ця концентрація повинна мати чіткий функціональний характер – стосуватися саме оборони та безпеки – і не переростати в монополізацію всієї державної влади", – зауважив Городовенко.

Суддя пояснив, що для збереження цього балансу критично важливі три речі: "По-перше, парламент повинен повноцінно виконувати не лише законодавчу, а й контрольну функцію щодо уряду та виконавчої вертикалі. По-друге, уряд має залишатися самостійним центром відповідальності за соціально-економічну сферу. І по-третє, має безперебійно працювати судовий та конституційний контроль".

Городовенко наголосив, що саме Конституційний Суд є тим арбітром, який утримує кожну гілку влади в її конституційному руслі, "не дозволяючи тимчасовим воєнним потребам атакувати саме ядро прав людини".

Тому, як зазначив суддя, у тих випадках, коли КСУ бачить, що президентські повноваження виходять за межі Конституції, такі акти визнаються неконституційними.

Відповідаючи на питання щодо наявності чітких запобіжників переходу до фактичного президентсько- парламентського устрою у воєнний час, Городовенко сказав: "Таким запобіжником виступає власне наявність парламенту та уряду в країні. Ви зараз маєте на увазі політичну складову, пов'язану із наявністю конституційної більшості, політичні процеси, на які Конституційний Суд не впливає, якщо не порушуються принципи розподілу державної влади або громадянські права".

Він зауважив, що у тих аспектах, які характеризуються як політичний вибір, КСУ не має компетенції та самоусувається.