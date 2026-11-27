Москва поки не дала остаточної відповіді щодо безпекових гарантій для України на зразок 5-ї статті НАТО та продовжує чинити опір залученню Європи до перемовин, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" обізнані джерела, наближені до української переговорної групи.

Відповідаючи на запитання агентства, чи дійсно російська сторона виступає категорично проти надання Україні гарантій безпеки за принципом 5-ї статті Північноатлантичного договору, перший співрозмовник зазначив: "Це не зовсім так".

Своєю чергою інше джерело розповіло, що російська делегація "не сказала ні "так", ні "ні"".

Коментуючи перспективи залучення європейських партнерів до переговорного процесу, співрозмовник агентства повідомив, що Москва наразі блокує цю пропозицію, однак у Києві бачать шанси на її реалізацію.

"Станом на зараз Росія продовжує чинити опір цій ініціативі, але, імовірно, це вдасться зробити в тому чи іншому форматі", – сказало джерело.