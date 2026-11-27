Небезпека для України як правової держави з'являється за кожної спроби виправдати відступ від закону воєнною необхідністю, управлінською ефективністю чи політичною доцільністю, наголошує суддя Конституційного суду України (КСУ) Віктор Городовенко.

"Верховенство права будується не тільки на ухваленні нових законів, створенні антикорупційних органів або проголошенні певних політичних гасел – це все другорядне. Перше і ключове: принцип верховенства права передбачає, що нікого не повинно бути над законом! Нікого, незалежно від посади, політичного впливу, суспільного авторитету", – зазначив Городовенко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" напередодні завершення свого 9-річного строку повноважень як судді КСУ.

Він зауважив, що з точки зору Конституційного Суду, який покликаний забезпечувати верховенство Конституції, дуже важливо, щоб в Україні, незважаючи на воєнний стан, панувала Конституція.

Городовенко нагадав, перше рішення КСУ під час війни надало статус захисників Вітчизни людям, які самостійно пішли на захист держави, – і тоді Суд зазначив, що немає більш важливого завдання у цей час, ніж захист нашої держави, бо коли держави немає, то не потрібно захищати і конституційні цінності.

"Але чи означає це, що у полум'я цієї війни можна кинути все? Ні! Небезпека з'являється щоразу, коли ми намагаємося виправдати відступ від Конституції воєнною необхідністю, управлінською ефективністю чи політичною доцільністю", – наголосив суддя.

За словами Городовенка, є загальне правило, яке допускає звуження людських прав у воєнний час (ч. 1 статті 64 Конституції), але не до стану їхнього скасування. "Цією статтею передбачена і неможливість звуження деяких конституційних прав у воєнний час за жодних обставин (ч. 2 статті 64 Конституції)!", – додав він.

"Тому філософія перемоги сили права над правом сили, філософія діяльності Конституційного Суду в умовах воєнного стану наступна: Верховенство Конституції, гарантія незалежності органів правосуддя, прокуратури та адвокатури – того трикутника, який забезпечує для кожної людини розуміння справедливості", – пояснив суддя.

В цьому контексті він уточнив, що важливо також забезпечити формування дієвої незалежної судової системи, адже в умовах воєнного стану право звернення до суду не обмежується.

"КСУ формує цілу доктрину захисту справжніх демократичних цінностей і прав людини в умовах воєнного стану. Наше завдання – щоб на тлі боротьби із ворогом наша держава сама не перетворилася на тоталітарну", – резюмував Городовенко.