Після звільнення у відставку судді Конституційного суду України (КСУ) Віктора Городовенко Другий сенат, який розглядає конституційні скарги громадян, втрачає кворум, робота Великої палати з розгляду тих справ, в яких заявлено відводи суддям, також стає неможливою.

Про це суддя КСУ Віктор Городовенко розказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" напередодні завершення свого 9-річного строку повноважень.

"Після моєї відставки залишиться 12 суддів (мінімальна кількість суддів для роботи Великої палати – ІФ-У). І це фактично створить значні перешкоди для розгляду справ Великою палатою, бо є частина проваджень, у яких заявлено відвід суддям або самовідвід", – зазначив він.

В той же час, за його словами, є інша серйозна проблема – робота Сенатів КСУ, які розглядають конституційні скарги громадян. "Зараз я працюю у другому Сенаті, який складається із 6 суддів. Після мого звільнення у відставку залишиться 5 суддів, в той час як мінімальна вимога до кворуму – 6. Тобто, Другий сенат, на жаль, взагалі не зможе виконувати свою роботу до призначення нових суддів", – пояснив Городовенко.

Він нагадав, що подібна ситуація вже була у Конституційному Суді в 2025 році, коли одночасно спливли терміни повноважень у трьох суддів і пів року, до обрання нових суддів, КСУ не працював.

У повному ж складі із 18 суддів, як уточнив суддя, КСУ працював тільки у 2018 році до травня 2019-го.

"Виклик щодо спроможності – не гіпотетичний, а реальний. На початку березня 2027 спливає термін повноважень судді Василя Лемака, і виникне питання щодо роботи Великої палати", – наголосив Городовенко.

В цьому контексті він висловив сподівання, що суб'єкти призначення суддів КСУ обов'язково виконають свій конституційний обов'язок і забезпечать безперервність роботи Суду.

Уточнюючи, яким чином мотивувати суб'єктів призначення виконати конституційний обов'язок, Городовенко зауважив: "Повірте, їх серйозно мотивують і наші іноземні партнери, і наше громадянське суспільство. Конституційний Суд неодноразово звертався і продовжує звертатися як настирливий спостерігач за виконанням органами державної влади своїх функцій і до президента, і до Верховної Ради, і до З'їзду суддів, оскільки це безпосередньо пов'язано із можливістю реалізації своїх прав нашими громадянами".