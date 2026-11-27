Українські прикордонники знищили російський реактивний ударний безпілотник "Герань-4" на висоті близько 2 500 метрів. Для перехоплення вони застосували дрон P1-SUN, який розробила українська технологічно-оборонна компанія SkyFall.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у компанії SkyFall, поділившись відео, на якому видно, як "Герань-4" набирає швидкість, а P1-SUN скорочує відстань, наздоганяє та успішно уражає ціль.

P1-SUN – лінійка дронів-перехоплювачів, створених для боротьби з ударними БпЛА типу Shahed. З їхньою допомогою уже знищено понад 20 тисяч повітряних цілей противника.

До лінійки входять кілька модифікацій: P1-SUN Long оснащений модулем штучного інтелекту, який автоматично супроводжує й утримує ціль. Це допомагає оператору швидше реагувати й точніше діяти у складних бойових умовах. P1-SUN JetKiller розроблений для перехоплення швидкісних повітряних цілей, зокрема нових реактивних модифікацій Shahed. Перехоплювач розвиває швидкість до 460 км/год, має дальність польоту до 30 км і може працювати на висоті до 9 000 м.

Наразі SkyFall працює над ще швидшою версією перехоплювача.