Вищий регіональний суд Берліна висунув обвинувачення проти громадянки України Ілони В. у сприянні російській розвідці, повідомляє Spiegel.

"Федеральна прокуратура звинувачує німецько-українську жінку у шпигунстві на користь Москви щонайменше з жовтня 2023 року. Кажуть, що вона мала розвідувальні контакти в російському посольстві в Берліні та передавала інформацію Андрію М., полковнику російської військової розвідки ГРУ", – пише видання.

За даними німецького слідства, Ілона В. передавала російському полковнику інформацію про осіб, пов'язаних із Бундесвером, НАТО та оборонною промисловістю. Крім того, вона намагалася з'ясувати можливі плани Берліна щодо відправлення військ в Україну, а також місця розташування об'єктів концерну Rheinmetall на українській території.

Під час судового засідання обвинувачена неодноразово демонструвала погане самопочуття: скаржилася на труднощі з диханням і періодично схилялася в бік інвалідного візка, на якому прибула до суду. Засідання довелося перервати, коли жінці стало зле і її знудило в пластиковий сміттєвий кошик. Через стан обвинуваченої початок процесу затримався майже на чотири години. Однак після медичного огляду суд дійшов висновку, що вона може брати участь у засіданнях.

Після поновлення слухань Ілона В. відмовилася надавати особисту інформацію. Її адвокати пояснили це тим, що розголошення імені обвинуваченої при народженні може поставити під загрозу її безпеку та безпеку її родини.

"Ми бачимо переслідування та репресії щодо родини з боку української влади ", – заявив її адвокат Мартін Шюсслер.

Після оголошення обвинувального акту адвокат повідомив, що Ілона В. не коментуватиме висунуті проти неї звинувачення. Водночас сторона захисту вимагає викликати Андрія М. як свідка. За словами адвоката, він має підтвердити, що Ілона В. не знала про його співпрацю з російською розвідкою, а їхні стосунки мали виключно "дружній" характер.