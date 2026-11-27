Фото: Оксана Гришина

У столиці на Софійській площі у п'ятницю розпочинаються роботи з монтажу головної новорічної ялинки країни, відкриття святкової локації традиційно відбудеться у День святого Миколая, 6 грудня, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні розпочинають роботи з монтажу головної ялинки на Софійській площі. Завершити їх повинні 4 грудня. Традиційно святкова локація розпочне роботу в День святого Миколая, 6 грудня. Проведення масових заходів не передбачене", – написав Кличко в телеграм-каналі у п'ятницю.

Мер зазначив, що висота дерева становитиме 16 метрів, а концепція "Світло всередині" передбачає оформлення простору і всередині самої ялинки. Крім того, на Софійській площі розташують ярмарковий будиночок та дитячий паровоз.

За словами мера, ялинку встановлюють за ініціативи представників бізнесу, а всі витрати на встановлення, оформлення, обслуговування та утримання локації бере на себе організатор без залучення коштів міського бюджету.