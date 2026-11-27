Одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень через атаку російських військ по цивільному підприємству у Житомирській області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Ворог не припиняє атакувати Житомирщину. Сьогодні під ударом знову опинилася Малинська громада. Російські війська атакували цивільне підприємство. На жаль, одна людина загинула, ще двоє постраждали. Медики надають їм усю необхідну допомогу", – написав Бунечко у телеграм в п'ятницю.

На місці працюють усі відповідні служби.