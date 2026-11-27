У місті Ніжин Чернігівської області внаслідок ворожої атаки по одному з підприємств загинули чоловік і жінка, а ще четверо осіб дістали поранень та перебувають у лікарні, повідомив міський голова Олександр Кодола.

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки по одному з підприємств міста загинули двоє людей – чоловік і жінка. Ще четверо людей отримали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу", – написав Кодола у Facebook в п'ятницю.

За його словами, за попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди. На місці події працюють відповідні служби.

"Просимо мешканців зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним повідомленням", – наголосив міський голова.