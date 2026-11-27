Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявляє, що оновлений експеримент з посилення ролі наглядових рад в університетах враховуватиме рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та рішення судів.

"Ми бачили рекомендації НАЗК і бачили рішення суду. Ці дії були вчинені в межах експерименту, він закінчився, і зараз Міністерство освіти напрацювало нові критерії експерименту, які пройшли громадське обговорення. Зараз іде опрацювання результатів громадського обговорення. Ми отримали багато зауважень і пропозицій від небайдужих освітян", – сказав він під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Міністр наголосив, що в новому експерименті щодо посилення ролі наглядових рад буде враховано всі зауваження.

"Наша мета, щоб експеримент був продуктивним. Ми ніяким чином не намагаємося втілити щось, що є не рекомендованим НАЗК чи не відповідає рішенням українських судів. Тому в новій редакції все це буде враховано", – додав він.

Крім того, Бутенко звернув увагу, що суд не передбачив зупинення положень експерименту, які було запроваджено попереднім складом Міносвіти.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року Кабінет міністрів запустив у трьох вишах експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад. Зокрема, учасниками експерименту стали Національний авіаційний університет (НАУ), який реорганізовано в державне некомерційне підприємство Національний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ), а також Запорізький національний університет і Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Колишній віцепрем'єр, який відповідав за освіту, Михайло Федоров в середині 2025 року анонсував, що в 2026-му реформу поширять на всі виші. Але в кінці 2025-го профільний заступник міністра освіти Микола Трофименко заявив, що наглядові ради законодавчо узаконять, але реформу залишать добровільною.

Як заявив Трофименко 6 жовтня 2026 року, Міносвіти не вистачило дворічного експерименту, щоб переконатися в ефективності моделі посилення ролі наглядових рад в університетах. В свою чергу міністр освіти Андрій Бутенко вважає, що зарано оцінювати на проміжному етапі результати експерименту.

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад в університетах необхідно поширювати на всі виші, або щонайменше передбачити зміну організаційно-правової форми на державні некомерційні товариства.

Міносвіти пропонує запустити ще на два роки дещо видозмінений експериментальний проект щодо запровадження посиленої моделі врядування закладів вищої освіти. Зокрема, проєктом акту пропонується знову реалізувати протягом двох років експеримент за участю Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ), Запорізького національного університету та Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, які вже брали участь у попередньому експерименті, що тривав попередні два роки. Інші університети державної форми власності, що належать до сфери управління Міносвіти, зможуть ініціювати приєднання до посиленої моделі за рішенням ученої ради, а також міністерство зможе самостійно ініціювати приєднання до посиленої моделі закладу, щодо якого встановлено ознаки кризового стану.

Наприкінці жовтня, після зустрічі зі Спілкою ректорів, в Міносвіти заявили, що не планують масового включення університетів до експерименту із посилення ролі наглядових рад в закладах вищої освіти. У самій Спілці у листі до прем'єра виступила проти широких повноважень наглядових рад університетів.

17 листопада Шостий апеляційний адміністративний суд частково задовольнив позовні вимоги керівника ГО "Червоний Губер" Володимира Ксєніча щодо визнання протиправним частини положень урядового експерименту щодо посилення ролі наглядових рад в університетах. В Міносвіти заявили, що планують оскаржити це рішення в касаційному порядку.