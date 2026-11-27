Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявила про тиск на видання, його керівництво та журналістів-розслідувачів, одночасно відкинула обвинувачення народного депутата голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в ухилянні від оподаткування та зі свого боку запитала про джерела таких даних.

"На "Українську правду", її керівництво та розслідувачів систематично тиснуть. Ми пов'язуємо цей тиск із роботою редакції над матеріалами про Давида Арахамію", – написала вона у колонці на сайті УП.

Мусаєва також заявила, що у журналістів є підстави вважати, що Арахамія та його оточення причетні до організації медійної кампанії проти УП.

Журналісти заявили, що очікують від керівництва СБУ відповіді, чи залучала служба своїх співробітників до стеження за журналістами УП. За даними редакції, всі три автівки, які стежили за журналістом УП, належали Службі безпеки України.

Як зазначила Мусаєва, на цьому тлі до видавця "Української правди" надійшло депутатське звернення Гетманцева, в якому він, посилаючись на конфіденційні джерела, звинувачує УП в ухилянні від сплати податків на 61 млн грн за рахунок співпраці з ФОПами.

"Пане Гетманцев, до цієї колонки додаю ваше звернення та відповідь видавця. У ній ми пояснюємо, як працюємо з незалежними авторами, за що їм платимо і як фінансуються грантові проєкти. На момент підготовки відповіді видавець не мав ані акта перевірки, ані податкового повідомлення-рішення, які б підтверджували порушення, про які ви пишете", – написала Мусаєва.

За словами головної редакторки УП, 27 листопада вона поінформувала міжнародні правозахисні організації про тиск на видання, зокрема про це звернення та обставини, за яких його було оприлюднено.

"Ми продовжимо розслідування про вплив Давида Арахамії на державні рішення. Ми відповідаємо за нашу редакцію. Ми захищатимемо людей, які в ній працюють, і публічно називатимемо тих, чию причетність до тиску зможемо довести", – написала Мусаєва.