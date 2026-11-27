За командою НЕК "Укренерго" в Дніпрі, Дніпровському, Самарівському, Кам'янському та Павлоградському районах продовжують діяти екстрені відключення, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

У повідомленні в телеграм він уточнив, що графіки тут не працюють.

Водночас зазначається, що "ДТЕК Дніпропетровські електромережі" вже тестують новий формат графіків для області. Оператор системи розподілу розраховує, що допоможе мешканцям краще розуміти, в які години буде світло.

Новий формат графіків буде презентовано, щойно ситуацію з енергопостачанням вдасться стабілізувати, а екстрені відключення буде скасовано, запервнив ДТЕК.

Як повідомлялося з посиланням на "Укренерго" станом на п'ятницю, найскладнішою залишається ситуація з енергопостачанням в Дніпроперовській та Запорізькій областях, до чого призвели постійні обстріли РФ.