Національний банк України (НБУ) ввів в обіг срібну пам'ятну монету "З миром у серці. Іван Павло ІІ", випуск якої приурочено до 25-ї річниці історичного візиту Папи Римського в Україну, повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що монету номіналом 10 грн виготовлено зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г, а для оздоблення використано кольоровий друк. Тираж становить 3 тис. штук.

На аверсі зображено стилізовані силуети двох постатей, які обіймаються на знак примирення та взаємного прощення, одна з них тримає оливкову гілку – символ миру. По колу розміщено написи українською та польською мовами "Прощаємо і просимо прощення" та "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie".

На реверсі розміщено портрет Івана Павла ІІ з піднятою у жесті благословення рукою, а на тлі – стилізований силует голуба як символ Святого Духа, миру та свободи. У верхній частині розміщено написи польською та українською мовами зі світським ім'ям понтифіка – Кароль Юзеф Войтила – та його папським іменем Іван Павло ІІ (Іоанн Павло ІІ).

Художник монети – Володимир Таран, скульптор – Володимир Атаманчук.

Монету можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банків-дистриб'юторів.

Апостольський візит Івана Павла ІІ до України відбувся 23-27 червня 2001 року. Під час нього Папа відвідав Київ і Львів. У Нацбанку зазначили, що цей візит став знаковою подією у духовному житті країни, сприяв розвитку міжконфесійного діалогу та зміцненню зв'язків між українським і польським народами.

Як повідомлялося, у 2023 році НБУ та Narodowy Bank Polski спільно випустили набір із двох срібних пам'ятних монет "Дружба та братство – найбільше багатство", присвячений українсько-польській солідарності та підтримці України польським народом після початку повномасштабної російської агресії.