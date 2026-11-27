Кабінет міністрів спрямував понад 600 млн грн на модернізацію медичних закладів у прифронтових регіонах, зокрема в Харківській та Дніпропетровській областях, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Для цього перерозподілили наявні видатки на користь інвестиційних проєктів, які потребують додаткового фінансування до кінця року. Кошти спрямуємо на реконструкцію лікарняних корпусів, облаштування укриттів та будівництво приміщень для нових відділень у чотирьох медзакладах Харківської та Дніпропетровської областей", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, попри постійні російські атаки, лікарні у прифронтових регіонах продовжують працювати. Важливо, щоб люди й надалі могли отримувати медичну допомогу, а умови в лікарнях були безпечними та комфортними як для медиків, так і для пацієнтів.