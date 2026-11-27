Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявляє, що по багатьох рішеннях щодо об'єднання університетів тривають судові процеси, і, на його думку, це нормально в демократичній країні.

"Стосовно об'єднання університетів і судових процесів. У нас в країні розпочалося об'єднання низки університетів за останні роки, багато з них тривають, багато цих процесів в судових розглядах, оскільки йдуть оскарження, і це нормально, оскільки ми демократична держава. Ми цінуємо те, що наші освітяни, як і будь які сторони, можуть звернутися до суду і дискутувати один з одним, чи з урядом про доцільність чи правомірність тих чи інших рішень", – сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, програма діяльності уряду на 2026-2027 роки передбачає продовження політики модернізації мережі закладів вищої освіти через укрупнення та об'єднання. Зокрема, передбачає об'єднання щонайменше 6 закладів вищої освіти до кінця 2027 року.

У жовтні міністр освіти і науки Андрій Бутенко анонсував законопроект, який визначатиме критерії, в яких випадках міністерство може проводити укрупнення закладів вищої освіти. Згодом він розповів про можливі критерії об'єднання університетів, серед них кількість наукових досліджень, сума зароблених на науці грошей і співвідношення здобувачів освіти до викладачів.

В лютому 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що в Україні у 2025 році відбудеться щонайменше сім-вісім об'єднань університетів, а також розповів, що в 2024 році було проведено 9 об'єднань.

В серпні 2025 року тодішній міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляв, що виважена політика укрупнення університетів в Україні буде продовжуватися.

В свою чергу освітній омбудсмен Надія Лещик вважає, що держава Україна не може утримувати велику кількість закладів освіти, враховуючи витрати державних коштів.