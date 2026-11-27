Нову систему супутникового зв'язку для збройних сил під назвою "Інносєть" розробляє Росія, повідомила пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України з посиланням на інтерв'ю заступника начальника ГУР МО генерал-майора Вадима Скібіцького британському виданню The Times.

Як зазначається, у межах 10-річного плану розгортання супутникових мереж в інтересах армії йдеться не лише про систему "Рассвєт", а й про новий проєкт "Інносєть".

"(…)розробкою супутникової мережі "Інносєть" займається компанія "Геоскан", яка базується у Санкт-Петербурзі. До 2036 року росіяни мають намір розгорнути в космосі 240 апаратів цієї системи", – йдеться в повідомленні ГУР у телеграм-каналі.

Як наголосив Скібіцький, розгортання російських низькоорбітальних супутникових мереж становить глобальну загрозу.

"Росія могла б оснащувати різні види озброєння приймачами цієї мережі та використовувати їх в усьому світі. Це дозволило б Москві застосовувати морські дрони або БПЛА в регіонах далеко за межами Чорного моря – у Європі, Африці, на Близькому чи Далекому Сході", – зазначив представник ГУР, коментуючи можливі наслідки повноцінного розгортання системи "рассвєт".

Крім того, за даними української розвідки, план РФ щодо системи "Рассвєт" передбачає виведення на орбіту 924 супутників до 2035 року.