Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко зустрівся з послом Швейцарської Конфедерації в Україні та в Республіці Молдова Гайді Ґрау, українська сторона запросила Швейцарію активніше долучитися до Міжнародної коаліції з підтримки науки, досліджень та інновацій в Україні, а також підтримати наукові установи лабораторним обладнанням та автономним живленням.

"У межах Коаліції Україна разом з Європейською комісією формує портфель стратегічних проєктів із фінансуванням від 5 млн євро. У кожному такому проєкті беруть участь щонайменше два члени Коаліції та український партнер. МОН запропонувало створити спільну українсько-швейцарську робочу групу, яка розробить проєкт з відновлення та модернізації дослідницької інфраструктури України, зокрема з масштабуванням ініціативи CampeX", – йдеться в повідомленні міністерства по результатам зустрічі.

Також українська сторона попросила розглянути можливість передати п'ятьом науковим установам, серед яких інститути Національної академії наук України та Національний антарктичний науковий центр, комплекти для автономного живлення та супутникового зв'язку, що дасть змогу не переривати дослідження під час відключень електроенергії через обстріли Росії.

Окремо йшлося про співпрацю в межах програми ЄС "Горизонт Європа", так як наразі українські та швейцарські вчені спільно виконують 72 проєкти із загальним фінансуванням ЄС 626,5 млн євро.

Зазначається, що ще одним напрямом співпраці може стати розвиток Українських студій у швейцарських університетах, зокрема в Базельському університеті.