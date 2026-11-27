Платформа регулярної підтримки Сил оборони України "Підписка на військо" за перший рік роботи залучила майже 2,92 млн грн, користувачі здійснили понад 18,6 тис. внесків, повідомляє пресслужба проєкту.

Станом на кінець першого року роботи на платформі оформлено 1,8 тис. активних підписок, а щомісячний обсяг надходжень перевищує 308 тис. грн. Загалом до проєкту долучився 2771 користувач і понад 200 військових підрозділів.

Середня сума підписки за перший рік становила 229,47 грн за мінімального внеску від 10 грн. Кошти надходять безпосередньо на офіційні рахунки військових частин без комісій і посередників. Підписки оформлюють користувачі як в Україні, так і за кордоном, зокрема у Німеччині, Чехії, Канаді та Великій Британії.

Як приклади використання залучених коштів у пресслужбі навели 68-му окрему аеромобільну бригаду імені Олекси Довбуша, яка спрямувала понад 100 тис. грн на обладнання для продовольчої служби (конвекційну піч, слайсери та пакування для продуктів), а також 20-ту окрему бригаду безпілотних систем К-2, для якої підписка стала додатковим каналом регулярних надходжень на комплектуючі, витратні матеріали, засоби зв'язку та ремонт техніки на доповнення до великих зборів, зокрема кампанії на наземні роботизовані комплекси (НРК) обсягом близько 15 млн грн.

Платформа працює в межах меморандумів із Національною гвардією України (НГУ), Сухопутними військами, Силами територіальної оборони та Державною прикордонною службою України (ДПСУ).