Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність оновити наявні системи гуманітарної допомоги, оскільки вони надто повільні та мають бути ближчими до людей, які найбільше потребують підтримки.

"Також нам потрібно оновити наявні системи гуманітарної допомоги, бо наразі вони надто повільні, і ми вважаємо, що вони мають бути ближчими до тих, хто цього потребує найбільше. Люди в кризі потребують підтримки зараз. Разом з Україною, переконаний, ми можемо це зробити", – сказав Зеленський у онлайн-зверненні до учасників "Grain from Ukraine" у п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що Україна готова ділитися досвідом виробництва продовольства з країнами, які цього потребують, зокрема через співпрацю з українськими компаніями та фермерами для розвитку харчового виробництва в цих державах.

Президент також закликав партнерів продовжувати підтримувати українську продовольчу програму та сприяти відновленню експорту аграрної продукції.

"Ми робимо все можливе, щоб відновити нормальний експорт агропродукції. Ми тісно співпрацюємо з нашими європейськими сусідами, щоб "Шляхи солідарності" працювали й наша аграрна продукція могла транзитом проходити через Європу. Також ми працюємо з нашими арабськими партнерами, з Туреччиною та багатьма іншими країнами, щоб експортувати українську продукцію, потрібну світові", – зазначив президент.