Вночі росія била по залізниці, енергетиці, цивільних підприємствах та житлових будинках у дев'яти областях, одна людина загинула, щонайменше шестеро постраждали, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"На Дніпропетровщині росіяни вдарили по залізничних станціях у Кривому Розі та Кам'янському, також під ударом опинилися дві вугільні шахти. Пошкоджено тепловози. На Вінниччині та Кіровоградщині атаковано електропідстанції, зокрема і ті, що забезпечують роботу залізниці", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Крім того, у Запоріжжі, на Київщині та Миколаївщині під ударом опинився звичайний бізнес – виробничі та складські приміщення.

За словами прем'єра, також в Ізюмі на Харківщині внаслідок атаки дронів виникла пожежа в багатоквартирному будинку, постраждали п'ятеро людей, на Одещині пошкоджено приватний будинок, на Сумщині – гуртожиток та житловий будинок.