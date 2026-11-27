Київська міська рада рішенням від 5 листопада 2026 року підтримала надання Київському національному університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для об'єкта незавершеного будівництва за адресою: м.Київ, вул. Ярославів Вал, 40.

Рішення стосується двох земельних ділянок загальною площею 0,6579 га та передбачає можливість подальшого оформлення права постійного користування землею для експлуатації й обслуговування навчальних аудиторій, театру-студії та інших будівель і споруд закладу вищої освіти.

"Це надзвичайно важливий етап у врегулюванні земельних питань, які понад 30 років залишалися невирішеними, а також у створенні правових передумов для подальшого розвитку інфраструктури університету. Ухвалене рішення відкриває можливості для наступних кроків із реалізації стратегічних планів розвитку університету, модернізації його матеріально-технічної бази та створення сучасного освітнього й мистецького простору для підготовки майбутніх фахівців українського театру, кіно і телебачення", – зазначено в релізі університету Карпенко-Карого.

Довгобуд на Львівській площі – один з найстаріших в Києві. Реалізація проєкту нового корпусу Театрального університету імені Івана Карпенка-Карого почалася у 1976 році. Будівництво дев'ятиповерхової будівлі площею біля 10 тис. кв. м за проєктом архітекторів Януша Віга, Анатолія Добровольського і Олега Уманця, зупинилась у 1986 р, після цього жодна спроба відновити проєкт не була ефективною, основною проблемою експерти називали невизначеність земельних питань.

"Це рішення – результат спільної роботи та важливий крок до створення сучасного університетського простору, що відповідатиме потребам української мистецької освіти. Попереду – подальше оформлення землевпорядної документації та реалізація нових можливостей для розвитку університету", – наголошує заклад.