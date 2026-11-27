Міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що уряд і Міноборони роблять все, щоб знайти додаткові кошти на збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, і в найкоротші терміни будуть надані пропозиції.

"Уряд і Міністерство оборони України максимально роблять все можливе для того, щоб опрацювати питання і знайти додаткові кошти на збільшення грошового забезпечення військовослужбовців", – сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Міністр додав, що це питання буде опрацьовано в найкоротші терміни, і тоді будуть надані пропозиції.

У свою чергу прем'єр-міністр України Сергій Корецький також заявив, що уряд працює над тим, щоб знайти ресурси і збільшити мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців, але наголосив, що на це треба десятки мільярдів гривень щомісяця.