Сили оборони України протягом тижня досягли результатів у 11 регіонах Російської Федерації, а також в акваторії Чорного моря, уразивши ворожі нафтові, військові та промислові об'єкти, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Україна абсолютно справедливо відповідає на кожен російський удар. І я дякую нашим Силам оборони України за те, що відповіді влучні. За один цей тиждень маємо результати в Самарському, Нижньогородському, Краснодарському, Ростовському, Волгоградському, Ставропольському, Брянському, Пермському, Тульському регіонах, також Башкортостані й Татарстані, в акваторії Чорного моря", – написав Зеленський у телеграм-каналі.

За словами глави держави, українська далекобійність досягла російських нафтових об'єктів, підприємств, задіяних у виробництві вибухівки, інших об'єктів, які працюють на війну, а також військових аеродромів та літаків.

Президент подякував усім складовим Сил оборони та безпеки України, які, за його словами, запроваджують проти агресора "кінетичні санкції".

"Росія отримувала безліч варіантів деескалації і зупинки цієї війни та все одно обрала війну. Росії треба закінчити цю свою війну – треба обрати мир. Дякую всім, хто з Україною!", – наголосив Зеленський.