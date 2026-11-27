Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо двох посадовців Чернівецького міського ТЦК та СП і керівника громадської організації, яких обвинувачують у катуванні чоловіка через відмову отримати повістку.

"За даними слідства, чоловік прибув до центру комплектування разом із правоохоронцями для перевірки військово-облікових документів", – йдеться в повідомленні на сайті ДБР у п'ятницю.

За даними відомства, коли чоловіку запропонували отримати повістку, він відмовився, що спричинило конфлікт із посадовцями ТЦК та керівником громадської організації, які перебували поруч.

"Чоловікові почали погрожувати, нецензурно висловлюватися на його адресу, а згодом завдали кількох ударів по голові й тулубу. Насильство не припинилося навіть після того, як потерпілий виконав вимоги нападників. Зрештою йому вдалося вирватися та втекти", – зазначають у Бюро.

Працівники ДБР встановили обставини побиття та причетність до нього трьох осіб. Інші присутні у конфлікт не втручалися.

В ДБР уточнюють, що у грудні 2025 року фігурантам повідомили про підозру. Посадовців ТЦК та СП звільнено з військової служби.

Своєї вини обвинувачені не визнають.

Наразі обвинувальні акти скеровано до суду. Усіх трьох судитимуть за катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.