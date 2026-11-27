Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе прибув у п'ятницю вранці до Києва та протягом наступних двох днів проведе зустрічі з керівництвом України, повідомив він у соцмережі Х.

"Сьогодні вранці я прибув до Києва. Справедливий і тривалий мир для України має ґрунтуватися на принципах відповідальності, прав людини та верховенства права", – написав Берсе.

Він також додав, що під час запланованих на найближчі два дні зустрічей із українським керівництвом має намір просунути роботу Ради Європи в напрямку досягнення справедливого та тривалого миру.