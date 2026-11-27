Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що якщо у правоохоронних органів будуть підозри до членів уряду, його реакція на це буде миттєвою.

"Коли ви кажете "плівки і все, що з цим пов'язано" – якщо є кримінальна справа, якщо є підозра, якщо є вирок, то моя реакція безпосередньо буде миттєвою. На даному етапі є певні матеріали з певним елементом замовності, я би навіть сказав. Але ми детально цим займаємося, зараз вивчаємо цю ситуацію. Це якщо ви говорите про матеріали, які були в пресі", – сказав Корецький під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Таку відповідь прем'єр дав на запитання співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко, у яких вона згадувала епізоди, коли на записах правоохоронних органів звучали імена міністрів чинного складу уряду. Зокрема, вона згадувала міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколу Калашника.

Як повідомлялося, міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник та його вже колишній заступник Руслан Олійник на тлі звинувачень щодо поганого стану будівництва захисних споруд для енергооб'єктів Київської області та фінансових порушень виступили із заявами, у яких відкинули закиди на свою адресу.