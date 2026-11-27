Міністерство оборони України розпочало роботу над оновленням близько ста застарілих стандартів для пально-мастильних матеріалів (ПММ), спеціальних рідин, спиртів і компонентів рідкого ракетного палива з метою їх узгодження з нормами Європейського Союзу, НАТО та країн-партнерів, повідомила пресслужба оборонного відомства у п'ятницю.

"Більшість стандартів для пального й мастил, якими ми послуговуємось зараз, розробили ще до 1992 року. Ми поступово переходимо на сучасні європейські стандарти, стандарти НАТО та країн-партнерів. Це дозволить закуповувати, зберігати та перевіряти якість нафтопродуктів відповідно до сучасних вимог", – зазначив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

Перегляд вимог зумовлений скасуванням застарілих міждержавних стандартів (розроблених до 1992 року) наказом ДП "УкрНДНЦ". У відомстві наголошують, що перехід на сучасну нормативну базу розширить можливості закупівлі ПММ на зовнішніх ринках та врахує потреби в обслуговуванні техніки, яку Україна отримує або купує у партнерів.

До робочої групи увійшли представники Міноборони, Командування Сил логістики ЗСУ, Агенції оборонних закупівель, ДОТ, органів стандартизації та випробувальних установ. Вони мають проаналізувати чинні норми, актуалізувати вимоги до якості й випробувань продукції та розробити пропозиції щодо нових національних і військових стандартів.

У Міноборони також зазначили, що оскільки ПММ є продукцією подвійного використання, оновлені вимоги будуть актуальними не лише для війська, а й для державних установ і приватного бізнесу.