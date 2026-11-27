Польська поліція затримала шістьох осіб, серед яких один неповнолітній українець, у справі про написи Slava UPA, що з'явилися на трьох пам'ятниках – Війську Польському, жертвам Волинської трагедії та героям Варшавського гето у ніч проти 14 листопада, повідомила пресслужба поліції Варшави.

"У цій справі було затримано шість осіб, серед них один неповнолітній. Двох чоловіків тимчасово заарештували, одного помістили під нагляд поліції, а неповнолітнього помістили до Районного освітнього центру", – йдеться у повідомленні поліції на сайті у п'ятницю.

Написи, на яких також було наклеєно QR-коди з посиланнями на матеріали про УПА, за версією слідства, зробили 32-річний поляк і 16-річний українець. За це вони мали отримати на двох тисячу злотих. У межах пов'язаних розслідувань затримали 6 людей, повідомила польська поліція.

Слідчі встановили, що підозрювані могли діяти як частина організованої групи та здійснювати дії на користь зовнішньої розвідки Російської Федерації. Двом імовірним організаторам – громадянам України віком 24 роки та 31 рік – висунули обвинувачення, зокрема у зв'язку з діяльністю іноземної розвідки проти Польщі. Суд відмовився брати їх під варту. Обох депортували з Польщі.