Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що після скандальних висловлювань міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма він мав з ним особисту розмову; висновки над помилками зроблені.

"З приводу пана Кіма. Ви кажете, що не було реакції (відповідь на заяву депутата – ІФ-У). Ви ж не знаєте, у нас була особиста розмова, ми про це розмовляли, говорили, зробили висновки над помилками. Тому головне, навіть якщо помилки допускаються, робити швидкі висновки, виправляти ці помилки і рухатися далі", – сказав Корецький під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр зазначив, що згідно з чинним законодавством буде відповідь на петицію щодо відставки Кіма з посади міністра ветеранів.

Тиждень тому Віталій Кім дав інтерв'ю виданню "РБК-Україна", яке викликало багато обговорень в соціальних мережах. Зокрема, найбільший резонанс викликали заяви міністра, що після повернення військових з фронту буде ризик зростання злочинності. Також Кім зазначив, що, на його думку, зараз держава недостатньо працює над інформаційною політикою та підготовкою суспільства до повернення ветеранів.

Слова міністра викликали нову хвилю обговорень необхідності його відставки, а також заяв про те, що Мінветеранів має очолювати саме ветеран. Раніше ці питання піднімалися у липні поточного року, одразу після його призначення.

У зв'язку з цим, фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді зареєструвала постанову про відставку Кіма з посади міністра ветеранів (№16235).

Крім того, Рада ветеранів війни за незалежність України заявила, що вважає неприйнятними окремі висловлювання міністра, та закликала до публічних вибачень перед ветеранами і пояснення його позиції.

Своєю чергою Кім після критики його висловлювань заявив, що відкритий до пропозицій і зауважень, але не буде замовчувати проблеми у ввіреній йому сфері. Згодом він перепросив за свої висловлювання щодо загроз післявоєнної адаптації ветеранів, але зазначив, що таким чином хотів привернути увагу до важливої теми.

22 листопада петиція до Кабінету міністрів із закликом ініціювати питання щодо звільнення Кіма з посади міністра ветеранів за чотири доби набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кімаміністром у справах ветеранів.

На акціях протесту за повернення Михайла Федорова в Міністерство оборони, які проходили в липні-серпні, періодично звучало гасло "Ветеран, а не Кім", що означало вимогу замінити Віталія Кіма на посаді міністра у справах ветеранів. Також у соціальних мережах можна було зустріти дописи користувачів, які б воліли бачити на цій посаді ветерана.

Наприкінці липня Кім у відповідь на критику заявив, що "ставить для себе рік", щоб реалізувати задумане і показати результат, який потрібен ветеранам.

У жовтні на пресконференції з нагоди 100 днів оновленої команди Мінветеранів Кімзаявив, що на посаді міністра ветеранів дослухається до об'єктивної критики і відповів на закиди, що він не ветеран, але очолює профільне відомство. Зокрема, він зазначив, що "в собі впевнений і спільнота південна мене підтримує".