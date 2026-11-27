40-річний чоловік, поранений під час атаки російських безпілотників на Чернігів, помер у лікарні, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"На жаль, чоловік, який зазнав травм внаслідок російської атаки помер в лікарні", – написав Брижинський у телеграм-каналі.

Раніше очільник МВА повідомляв, що ворог атакував місто за допомогою БпЛА, унаслідок чого пролунало три вибухи та постраждали двоє людей. 40-річного чоловіка з травмою грудної клітки госпіталізували до лікарні, де він перебував у реанімації, а у постраждалої жінки діагностували акубаротравму.