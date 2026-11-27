Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко підтримує законопроєкт №16221 про скасування доплат за науковий ступінь суддям, депутатам і представникам правоохоронних органів.

"Позбавлення наукових ступенів – це важливий елемент академічної доброчесності. Коли ми говоримо про академічну доброчесність, то ми маємо говорити в ширшому розумінні, ніж просто про явище плагіату чи якесь незаконне запозичення. Ініціатива, яка зараз піднята народними депутатами із Комітету освіти і науки, на мій погляд має сенс", – сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що на погляд Міносвіти доплату за науковий ступінь і вчене звання мають отримувати ті науковці, які в своїй повсякденній роботі роблять внесок в українську і світову науку, які допомагають обороні України і розвивають гуманітарну сферу.

"Багато українців мають досвід наукової роботи і пішли в адміністративну роботу, наприклад урядовці, народні депутати, багато хто інший, і вони не отримують зараз цих надбавок за науковий ступінь і вчене звання. На наш погляд, це абсолютно справедливо. Коли ми повертаємося до наукової сфери, ми починаємо знову отримувати ці надбавки. Це винагорода не за статус, а за роботу", – заявив Бутенко.

Як повідомлялося, дев'ятнадцять народних депутатів пропонують Верховній Раді скасувати доплати за науковий ступінь суддям, депутатам і представникам правоохоронних органів. Зокрема, законопроектом №16221 передбачається виключення положень про доплати за науковий ступінь для суддів, депутатів та працівників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Державного бюро розслідувань (ДБР) і Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Зазначається, що за попередніми розрахунками, сукупні планові видатки у 2026 році на доплати за науковий ступінь суддям, народним депутатам та працівникам НАБУ, ДБР і БЕБ оцінюються приблизно у 217 млн грн для близько 2,1 тис. отримувачів.