Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області ліквідували у Києві підпільну тютюнову фабрику повного циклу потужністю до 20 тис. пачок сигарет на місяць (з орієнтовною вартістю близько 1,3 млн грн) та вилучили продукції, обладнання і сировини на понад 15 млн грн, повідомила пресслужба бюро.

За даними слідства, група осіб організувала промислове виготовлення тютюнових виробів без марок акцизного податку під виглядом відомих світових брендів. Основну автоматизовану лінію розмістили у складському приміщенні гаражного кооперативу, забезпечивши роботу цеху промисловими генераторами та запасами сировини, а готові вироби для конспірації додатково фасували і зберігали в орендованих приміщеннях столичних багатоповерхівок.

Під час одночасних обшуків на виробництві та в оселях фігурантів правоохоронці вилучили майже 25 тис. пачок сигарет різних торговельних марок без акцизного маркування, розфасованих у пачки, ящики та zip-пакети, 230 пачок із марками акцизного податку, а також 9 мішків подрібненого тютюну.

Крім того, слідчі виявили два автоматизовані верстати для набивки та пакування сигарет, 91 різноформатну машинку для скручування тютюну, 4,2 тис. паперових гільз, чорнові записи та мобільні телефони з доказами організації виробництва і збуту.

Зазначається, що організатори намагалися замаскувати цех у гаражному кооперативі та звичайних квартирах.

Досудове розслідування триває за ч.2 ст.204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення підакцизних товарів за попередньою змовою групою осіб) за оперативного супроводу співробітників ОКПП "Київ" Держприкордонслужби (ДПСУ) та процесуального керівництва прокурорів Київської облпрокуратури.

Як повідомлялося, 17 листопада БЕБ повідомило про викриття в Житомирській області підпільного виробництва цигарок під виглядом продукції відомих міжнародних брендів із щомісячним тіньовим доходом понад 1 млрд грн.

За словами директора БЕБ Олександра Цивінського, потужності фабрики давали можливість виготовляти до 300 тис. пачок цигарок щодня, або до 9 млн пачок на місяць. Вилучено дві виробничі лінії, 123 тис. пачок цигарок, 39 ящиків тютюну та майно загальною вартістю понад 120 млн грн.