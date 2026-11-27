Двоє людей, чоловік і жінка, дістали поранень унаслідок атаки ворожих безпілотників на Чернігів, під час якої в місті пролунало три вибухи, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський.

"Кількість постраждалих зросла до двох людей. Чоловік перебуває в реанімації. Також постраждала жінка, у неї діагностовано акубаротравму", – написав Брижинський у телеграм-каналі.

Раніше очільник МВА інформував, що ворог вчергове атакував місто за допомогою БпЛА, у Чернігові пролунало три вибухи. Попередньо повідомлялося про одного постраждалого – 40-річного чоловіка, якого госпіталізували до лікарні з травмою грудної клітки.