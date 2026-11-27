Міністр у справах ветеранів Віталій Кім заявляє, що наразі немає розрахунків скільки в державному бюджеті закладено коштів в розрахунку на одного ветерана, бо ветеранські програми є у багатьох міністерства.

"Що стосується розрахунку на одного ветерана, то, на жаль, я такі цифри надати зараз не можу, тому що ветеранська політика – це комплексна політика багатьох міністерств: і послуги, і сервіси надають багато міністерств і ЦОВВ. На жаль, це зараз не зібрано в одну купу через різноманітні програми", – сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, відповідаючи на запитання скільки в державному бюджеті закладено коштів в розрахунку на одного ветерана, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

В той же час, він зазначив, що перші дані Державної служби статистики (Держстат) будуть у лютому-квітні 2027 року, і тоді Мінветеранів зможе їх проаналізувати.

"Це перша взаємодія Міністерства ветеранів з Держстатом, щоб мати реальні цифри, на базі яких можна робити висновки", – наголосив міністр.

У вересні Кім заявляв, що США витрачає 40 тис. дол. у рік на ветерана, Канада, близько 27 тис. дол, Австралія – 31-35 тис. дол на одного ветерана.

"Якщо поділити наш бюджет на кількість ветеранів, ми отримаємо 1400 гривень у рік на ветерана. Звісно, недостатньо абсолютно", – заявив він тоді.