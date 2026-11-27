Кошти виділені урядом на виплату грошового забезпечення військовим, вранці 25 листопада надійшли на рахунки Міністерства оборони, того ж дня вони були перераховані на рахунки військових частин, повідомила пресслужба оборонного відомства.

"19 листопада уряд виділив понад 74 млрд грн на подальші виплати. Вранці 25 листопада кошти надійшли до Міноборони. Того ж дня міністерство перерахувало їх на рахунки військових частин", – йдеться у повідомленні Міноборони у соціальній мережі Threads.

За даними пресслужби, першочергово додаткові винагороди у розмірі 30, 50 та 100 тис. грн отримають військовослужбовці, які виконують бойові завдання. Ці виплати мають завершитися протягом трьох днів. Решту виплат, зокрема одноразову грошову допомогу, отримувачам перерахують у повному обсязі найближчим часом.

Зазначено, що Міністерство оборони у листопаді в повному обсязі виплатило військовослужбовцям основне грошове забезпечення за жовтень.

Як повідомлялося з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького, Кабінет міністрів України 19 листопада спрямував додаткові 81,4 млрд грн на невідкладні потреби Міністерства оборони, понад 90% цієї суми – на виплати військовим.