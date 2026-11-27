Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що уряд працює над тим, щоб знайти ресурси і збільшити мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців, але на це треба десятки мільярдів гривень щомісяця.

"Чи є бажання уряду збільшити цю величину (грошове забезпечення військових – ІФ-У) мінімально на якусь допустиму норму? Так, звичайно, є. Єдине обмеження – це наявність фінансів. І йде мова не про 100-200 млн, йде мова про десятки мільярдів гривень щомісяця. Щоб зрозуміти, до чого може призвести підвищення мінімальної величини", – сказав Корецький під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр наголосив, що мінімальне грошове забезпечення на те і мінімальне, що крім того є надбавки.

"Безумовно, середня величина, яку отримує воїн, який мобілізований, який в армії – суттєво вища. Вона відрізняється від роду задач і місця перебування: чи це лінія бойового зіткнення, чи це якість тилові організаційно-адміністративні речі. Оплати відрізняються", – додав він.

Корецький зазнавив, що уряд працює над тим, щоб знайти ресурси і збільшити мінімальне грошове забезпечення.