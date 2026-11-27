Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім разом із заступниками зустрівся з представниками ветеранської спільноти, щоб обговорити актуальні питання реалізації державної ветеранської політики та почути пропозиції щодо роботи міністерства.

"Серед порушених тем – фінансування ветеранських програм, забезпечення житлом, зокрема ветеранів і ветеранок зі статусом внутрішньо переміщених осіб, соціальні виплати, отримання статусу учасника бойових дій та супровід після повернення з військової служби", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що окремо порушувалося питання виправлення помилок у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, а також оптимізації програм у сфері адаптації після втрати зору та ветеранського спорту.

Також сторони обговорили взаємодію між державними органами, розподіл повноважень і фінансування окремих програм. Зокрема, йшлося про те, які питання Мінветеранів може вирішити в межах своєї компетенції, а які потребують спільних рішень з іншими органами влади або законодавчих змін.

Крім того, новопризначений заступник міністра Олександр Гусаров розказав про перші напрями роботи щодо психологічної підтримки, реабілітації та відновлення ветеранів.

Зазначається, що серед пріоритетів – аудит чинних програм психологічної підтримки та реабілітації, підготовка фахівців. Також планується посилити інформування ветеранів та їхніх родин про можливості психологічної допомоги, розвивати єдиний маршрут її отримання та цифровізацію послуг.

"Ми відкриті до діалогу, критики та конструктивних пропозицій. Важливо, щоб за результатами таких зустрічей були конкретні рішення. У мене та моєї команди є чіткі завдання, і ми продовжуватимемо системно реалізовувати державну ветеранську політику. Насамперед маємо забезпечити виконання зобов'язань держави перед ветеранами та ветеранками, єдиний базовий рівень послуг, їхню доступність та належну якість. Результати нашої роботи мають оцінюватися за реальними змінами, які відчуватимуть самі ветерани", – цитує Кіма пресслужба.

Зазначається, що за підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити діалог у форматі щомісячних відкритих зустрічей або проводити додаткові обговорення за запитом ветеранської спільноти.

Військовослужбовець, один із засновників "Демократичної сокири" Олександр Нойнець коментуючи цю зустріч, написав в мережі Facebook: "Якщо комусь було цікаво, якою буде реакція на петицію (про відставку Кіма – ІФ-У), так вона була саме такою, як і очікувалося".

Начальниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі", депутатка Київської міської ради (фракція "Голос") Аліна Михайлова в коментарях до допису Мінветеранів про захід написала: "Все в старому доброму стилі policymaker – зібрати лояльних – наробити фоток".

У свою чергу напередодні зустрічі ветеран та громадський активіст Олег Симороз заявив, що мав розмову на рівні керівництва Мінветеранів, де йому запропонували взяти участь у заході.

"У Міністерстві у справах ветеранів готують черговий "антикриз". Історія дуже банальна: зібрати якомога більше ветеранів і військових, провести показову зустріч під соусом "почуємо кожного", зробити красиві фотографії, а потім звітувати про нібито налагоджену комунікацію з ветеранською спільнотою. Тобто замість відповідальності – чергова спроба зробити вигляд, що нічого не сталося. Замість кадрових рішень – фотосесія. Замість поваги до ветеранів – використання їхньої присутності для відбілювання репутації міністра. Я від такої пропозиції відмовився", – написав він в мережі.

Він додав, що поки міністерство очолює Віталій Кім, який дозволяє собі "публічно принижувати ветеранів і зневажливо висловлюватися про їхнє майбутнє після повернення з війни", жодні такі зустрічі не мають сенсу.

Тиждень тому Віталій Кім дав інтерв'ю виданню "РБК-Україна", яке викликало багато обговорень в соціальних мережах. Зокрема, найбільший резонанс викликали заяви міністра, що після повернення військових з фронту буде ризик зростання злочинності. Також Кім зазначив, що, на його думку, зараз держава недостатньо працює над інформаційною політикою та підготовкою суспільства до повернення ветеранів.

Слова міністра викликали нову хвилю обговорень необхідності його відставки, а також заяв про те, що Мінветеранів має очолювати саме ветеран. Раніше ці питання піднімалися у липні поточного року, одразу після його призначення.

У зв'язку з цим, фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді зареєструвала постанову про відставку Кіма з посади міністра ветеранів (№16235).

Крім того, Рада ветеранів війни за незалежність України заявила, що вважає неприйнятними окремі висловлювання міністра, та закликала до публічних вибачень перед ветеранами і пояснення його позиції.

Своєю чергою Кім після критики його висловлювань заявив, що відкритий до пропозицій і зауважень, але не буде замовчувати проблеми у ввіреній йому сфері. Згодом він перепросив за свої висловлювання щодо загроз післявоєнної адаптації ветеранів, але зазначив, що таким чином хотів привернути увагу до важливої теми.

22 листопада петиція до Кабінету міністрів із закликом ініціювати питання щодо звільнення Кіма з посади міністра ветеранів за чотири доби набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кімаміністром у справах ветеранів.

На акціях протесту за повернення Михайла Федорова в Міністерство оборони, які проходили в липні-серпні, періодично звучало гасло "Ветеран, а не Кім", що означало вимогу замінити Віталія Кіма на посаді міністра у справах ветеранів. Також у соціальних мережах можна було зустріти дописи користувачів, які б воліли бачити на цій посаді ветерана.

Наприкінці липня Кім у відповідь на критику заявив, що "ставить для себе рік", щоб реалізувати задумане і показати результат, який потрібен ветеранам.

У жовтні на пресконференції з нагоди 100 днів оновленої команди Мінветеранів Кім заявив, що на посаді міністра ветеранів дослухається до об'єктивної критики і відповів на закиди, що він не ветеран, але очолює профільне відомство. Зокрема, він зазначив, що "в собі впевнений і спільнота південна мене підтримує".