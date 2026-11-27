OSINT-проєкт DeepState повідомляє про просування російських окупантів поблизу села Петропавлівка Куп'янського району Харківської області за минулу добу.

"Ворог просунувся поблизу Петропавлівки", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту в четвер ввечері.

На мапах проєкту видно, що ворог просунувся на схід від села в бік Куп'янська, а сама Петропавлівка, яка до того переважно контролювалося Силами оборони, цілком опинилася в сірій зоні.

Площа окупації за минулу добу зросла на 8,29 кв. км, т.зв. район проникнення (сіра зона) – ще на 3,68 кв. км.

Від Петропавлівки до Куп'янська близько 8 км, але це не найближча до міста лінія фронту.

На інших напрямках фронту за добу без змін.

Як повідомлялося, днем раніше ворог просунувся поблизу села Рай-Олександрівка Краматорського району Донецької області, захопивши 0,95 кв км, а за день до того – на гуляйпільському напрямку в Запорізькій області, захопивши 5,51 кв. км.