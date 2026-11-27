Двоє людей постраждали, одну з них госпіталізовано, внаслідок російських атак на об'єкти енергетичної та логістичної інфраструктури і приватні будинки у Житомирському та Коростенському районах протягом минулої доби, повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Впродовж минулої доби ворог атакував об'єкти енергетичної та логістичної інфраструктури, а також приватні житлові будинки у Житомирському та Коростенському районах. Внаслідок російських атак постраждали двоє людей. Одну людину госпіталізовано до медичного закладу. Знищено цивільні автомобілі, пошкоджено приватні житлові будинки. Усі пожежі, що виникли внаслідок ворожих ударів, ліквідовано підрозділами ДСНС", – написав він у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.