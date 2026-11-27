Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Шевченківському району Харкова збільшилася до трьох, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Кількість постраждалих в Шевченківському районі збільшилася до трьох. Медики надають необхідну медичну допомогу", – написав він у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

Раніше, одна людина, за попередньою інформацією, постраждала внаслідок російського удару по Шевченківському району Харкова.

Як повідомлялося, у Шевченківському та Київському районах Харкова зафіксовано удари російських безпілотників.