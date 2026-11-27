Одна людина, за попередньою інформацією, постраждала внаслідок російського удару по Шевченківському району Харкова, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого "прильоту" в Шевченківському районі одна людина постраждала", – написав він у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

Як повідомлялося, у Шевченківському та Київському районах Харкова зафіксовано удари російських безпілотників, інформація про постраждалих наразі не надходила.